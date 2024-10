Diplomazia culturale:. Il Perugino di San Pietro conquista Parigi

"Viva soddisfazione per l’importante riconoscimento conseguito dal nostro Ateneo e dalla nostra Fondazione per l’Istruzione Agraria”: così si è espresso il rettore e presidente della Fondazione Maurizio Oliviero, in occasione del Colloquio che si è svolto a Parigi, all’Istituto Italiano di Cultura sugli esiti della mostra “Il Perugino di San Pietro” (foto) in scena da ottobre a gennaio. L’incontro si è incentrato sull’importanza della “diplomazia culturale” che ha consentito la realizzazione della mostra e in particolare il ritorno “a casa“ della predella peruginesca che a causa dello spoglio napoleonico del 1797 della Pala di San Pietro del Perugino si trova oggi al Musée des Beaux-Arts di Rouen dove è tornata. Sono intervenuti Antonio Bartolini, vicepresidente Fondazione Istruzione Agraria, Laura Teza, docente universitaria curatrice della mostra e Vincent Delieuvin, curatore del Museo del Louvre. E’ stato presentato un video per illustrare la storia dell’opera, apprezzata nella sua interezza: tradotto in francese, è stato offerto al Museo di Rouen, con cui si è instaurata una collaborazione culturale.