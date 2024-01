Dinamica-ribasso: ecco perché

PERUGIA – La riduzione della circolazione di cambiali e di assegni e del loro uso non sembra essere sufficiente, da sola, a spiegare la consistente diminuzione dei protesti. La flessione dei tassi delle cambiali protestate è infatti più ampia dei tassi di utilizzo delle cambiali stesse. Su questa dinamica in ribasso sul lungo periodo dei tassi di cambiali e assegni protestati ha inciso anche l’attività di pubblicità realizzata dal Registro informatico dei protesti e, per gli assegni, anche l’esercizio di controllo da parte di altri organismi, come la Centrale di allarme interbancaria.

L’attività di pubblicità e di vigilanza sui soggetti protestati, infatti, ha lo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato. Il nome del debitore iscritto nel Registro è pubblico ed è di semplice consultazione da parte di chiunque abbia a che fare con l’eventuale debitore. Inoltre tali servizi di vigilanza per gli assegni comportano effetti più restrittivi per i soggetti protestati in termini di accesso al credito e ai mezzi di finanziamento bancario, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente in caso di pubblicità del protesto mediante il Registro informatico dei protesti.