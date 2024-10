’Difenditi dalla Dengue’. Scatta la campagna con i presìdi in farmacia

Dopo gli ultimi episodi di Dengue avvenuti a Pesaro e in Toscana, anche a Perugia si stringono le maglie della prevenzione. Con il coinvolgimento diretto dei servizi di base. A seguito dell’aumento dei casi di Dengue nelle ultime settimane, infatti, Farmacentro, la cooperativa dei farmacisti del Centro Italia, alza il livello di attenzione con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione di questa malattia trasmessa dalle zanzare e supportare il ruolo fondamentale delle farmacie nella tutela della salute pubblica. "La crescente diffusione della Dengue in alcune aree geografiche in cui operiamo – spiega il presidente Stefano Golinelli – rappresenta una minaccia per la salute pubblica e noi di Farmacentro sentiamo il dovere di intervenire attivamente per contribuire alla sua prevenzione. Con questa campagna vogliamo offrire alle farmacie strumenti concreti per proteggere la popolazione e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Questo è un esempio tangibile del nostro impegno nel supportare il territorio".

"Il ruolo delle farmacie – rimarca il direttore Marco Mariani – è oggi più che mai fondamentale nel proteggere e informare i cittadini. Con la campagna ‘Difenditi dalla Dengue’, Farmacentro vuole garantire un supporto concreto per affrontare questa situazione".