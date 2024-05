"Dicono bugie, hanno governato loro"

PERUGIA – "I nostri avversari continuano a dire bugie e raccontare frottole su di noi. I nostri avversari parlano di Perugia come se non fossero stati loro a governare Perugia negli ultimi anni. Fanno promesse su cose che avrebbero potuto tranquillamente completare in 10 anni e che non hanno mai fatto". È la replica indiretta di Vittoria Ferdinandi alle ‘accuse’ mosse dal centrodestra. Ieri la candidata di centrosinistra e Cinquestelle era al Mercato di Pian di Massiano dove ha incontrato molti cittadini. "A me il loro modo di fare politica non piace – dice Ferdinandi – Ci vuole serietà. Ci vuole rispetto per le persone. Non bastano slogan, serve essere coerenti tra le parole e i fatti. Mancano tre settimane alle elezioni e in tre mesi abbiamo risvegliato la speranza, abbiamo dato concretezza al cambiamento, abbiamo dimostrato che animare Perugia vuol dire farla vincere con la partecipazione e con un programma ambizioso e coraggioso. Perugini e perugine – continua la candidata - voi questa cosa l’avete capita. Lo leggo in tutti gli incontri, con i lavoratori e con le imprese, con i commercianti e con i pensionati, con gli studenti e con nuovi Perugini. Donne e uomini di buona volontà uniti in un atto d’amore per la città. Perugia chiede una sindaca che sappia tenere insieme la complessità, ridare centralità nazionale alla nostra città, abbandonare una visione chiusa e provinciale della politica. Sento che il momento è arrivato".