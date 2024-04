Diciotto associazioni a scuola per raccontare il volontariato Gli studenti dell'istituto omnicomprensivo di Amelia hanno accolto 18 associazioni locali durante un'iniziativa per promuovere la salute e contrastare la ludopatia. La dirigente ha organizzato incontri nelle classi per sensibilizzare i giovani sui vari progetti delle associazioni presenti.