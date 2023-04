Diciassettenne morta in ospedale a Perugia: 5 sanitari indagati

Perugia, 5 aprile 2023 – Ci sono 5 sanitari indagati per la morte di una diciassettenne all'ospedale di Perugia. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto nuovi accertamenti medico legali per appurare le cause del decesso della ragazza e per appurare eventuali negligenze e ritardi nel trattamento della paziente, in particolare in riferimento all'utilizzo della procedura di ossigenazione extracorporea, procedura temporaneamente sospesa in periodo di pandemia. Oggi il conferimento dell'incarico ai periti che avranno 90 giorni per arrivare alle loro conclusioni.

Maria Elia morì a 17 anni in ospedale dove era stata ricoverata, neanche un giorno e mezzo prima, per un'insufficienza respiratoria. Era il 27 marzo 2022. Gli accertamenti medico legali avevano individuato nella sovrapposizione tra un'infezione virale, un'influenza di tipo suino e un'infezione batterica provocata dallo streptococco aureo, le cause del decorso letale di una polmonite.

La procura della Repubblica di Perugia, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, ne aveva chiesto l'archiviazione alla luce degli esiti dell'autopsia. Decisione contro la quale avevano fatto ricorso i familiari. Lo scorso gennaio, la decisione di condurre ulteriori accertamenti sul decesso e la scelta di procedere su richiesta della Procura della Repubblica, a una nuova perizia medico legale, con la formula dell'incidente probatorio, sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede di autopsia e della documentazione medica relativa alla giovane paziente. A settembre i periti riferiranno sull'esito dei loro accertamenti.