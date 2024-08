Diana Bacosi porta l’oro in Umbria: "Trasimeno sul tetto del mondo"

Diana Bacosi all’ultimo piattello porta l’oro anche in Umbria. La tiratrice nata a Città della Pieve e poi cresciuta a Cetona, comune della Valdichiana Senese, si è aggiudicata il primo posto alle Olimpiadi di Parigi nella competizione dello skeet a squadre in coppia con Gabriele Rossetti. La squadra italiana ha sconfitto l’Usa nella finalissima per il titolo, gli ultimi due piattelli sono stati centrati proprio dalla straordinaria atleta, alla terza medaglia consecutiva ai Giochi Olimpici dopo l’oro di Rio de Janeiro e l’argento 4 anni dopo a Tokyo. Un tris da applausi nella sua straordinaria carriera.

La gara. I due azzurri hanno disputato una grande sessione preliminare dove, grazie al miglior punteggio (149/150), hanno eguagliato il record mondiale di qualificazione. Nel gold medal match, quindi, se la sono vista contro il duo statunitense composto da Vincent Hancock e Austen Jewell Smith, costretti ad alzare bandiera bianca di misura con il punteggio finale di 45-44. "Sono partita dall’Italia che avevo già un pò di febbre, poi ci vuole un pò di tempo per smaltire le medicine e ciò mi ha condizionato nella gara individuale e di questo sono veramente dispiaciuta - detto Diana Bacosi –. Però ci siamo rifatti con questa medaglia assieme a Gabriele. Io so di essere forte, anche se ci sono colleghe che lo sono quanto me. A chi mi ispiro? Mi sento come Kimberly Rhode, una leggenda del mio sport". Abbracci e grida liberatorie per Bacosi e Rossetti che, oltre alla 25ª medaglia di questa Olimpiade transalpina, hanno garantito all’Italia Team il nono oro. Soltanto poche ore prima l’Umbria aveva trionfato con l’argento del ternano Alessio Foconi nella scherma.

Soddisfatto il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza. "È un oro che porta ancora una volta l’Umbria sportiva sul tetto del mondo. Una Diana strepitosa che con una classe immensa ha saputo superare anche la delusione della gara individuale regalando allo Sport umbro un terzo immenso regalo. Un grazie anche per l’argento nella prova del fioretto a squadra. Alessio Foconi ha riportato a Terni una medaglia che mancava da troppo tempo. E adesso forza Agnese Duranti, manca solo la tua ciliegina per rendere ancora più dolce la torta dello sport umbro". Anche Tommaso Bori - segretario del Pd - ha commentato sui social: "Complimenti alla pievese Diana Bacosi per la conquista della medaglia d’oro".