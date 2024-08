Deturpata l’immagine sacra. Raid dei vandali in piena notte contro la Madonna “della pace“

Un gesto gratuito, stupido, intollerabile, che non ha sporcato solo una immagine sacra ma il sentimento popolare e religioso di una intera comunità.

Già perché la scorsa notte qualcuno ha imbrattato con una vernice azzurra la Madonna di via Alberti, affresco collocato in una edicola a pochi metri dalla Rocca.

Una immagine cara agli umbertidesi da sempre, non tanto per il suo valore storico – artistico, ma affettivo e devozionale. Il dipinto, forse sostituto di un altro più antico, porta la firma dell’autore e la data: "Settimio Rometti idea e affresco; 1965 anno pericoloso per la pace nel mondo".

Erano quelli anni difficili infatti, con il mondo diviso in due blocchi, le tensioni continue della guerra fredda e, solo due anni prima, la gravissima crisi missili di Cuba.

Da qui, probabilmente l’opera del Rometti, nell’intento di affidare alla Vergine la pace, tanto a rischio allora come oggi. Il dipinto si trova a circa quattro metri d’altezza per cui il vandalo potrebbe essersi servito di una scala oppure, sollevato da altri, potrebbe aver trovato appoggio su una grata che chiude una finestra collocata proprio sotto l’affresco.

Secondo un esperto l’immagine non sarebbe recuperabile, tanto è l’accanimento usato nel danneggiare il dipinto, soprattutto nella parte del viso, completamente ricoperto di vernice.

Il resto una sono serie di ghirigori senza senso se non quello di sporcare ed offendere.

Pa.Ip.