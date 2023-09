denunciato 37enne

Con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito ha provocato un incidente a Sportella Marini. Il responsabile è un 37enne, denunciato dalla Polizia stradale di Perugia. Tra gli automobilisti coinvolti non vi erano feriti. Il 37enne ha mostrato segni di alterazione dovuti all’abuso di alcool. Per l’uomo il reato è guida in stato di ebbrezza aggravato per aver provocato l’incidente. Ritirata la patente