Denunciati per lesioni e danneggiamenti

Denunciati per lesioni personali e danneggiamenti un uomo e una donna usciti ubriachi da un bar della periferia folignate e che hanno aggredito alcuni cittadini che si trovavano fuori dal locale. I poliziotti chiamati sul posto hanno riscontrato la presenza di tre persone con evidenti segni di colluttazione. Sentite in merito, hanno attribuito la responsabilità dell’accaduto ad un uomo e ad una donna che si erano già allontanati dal parcheggio. Le tre persone hanno specificato che i due aggressori avevano anche danneggiato con un cric alcune delle loro autovetture. Dinamica che è stata accertata anche dal personale della Squadra Volante che ha rilevato i segni di tali danneggiamenti. Pertanto, i poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo e della donna che sono stati individuati poco dopo, non lontano dall’esercizio pubblico. Avvicinati dagli agenti, non hanno saputo fornire alcuna plausibile giustificazione dell’accaduto.

Sono stati quindi denunciati per concorso nei reati di lesioni personali aggravate e di danneggiamento. Considerato il luogo dell’aggressione, gli agenti del Commissariato hanno anche avviato le procedure finalizzate all’irrogazione del "Daspo Willy" nei confronti dell’uomo e della donna. Si tratta di un provvedimento che una volta emesso impedirà alle due persone, per i prossimi anni, di accedere all’esercizio pubblico teatro dell’evento, come pure di stazionare nelle immediate vicinanze dello stesso.