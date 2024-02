Denuncia social

"Siamo ormai vicino all’ inizio della stagione primaverile e a Piediluco, centro lacustre e turistico per eccellenza, tutto è fermo.Il degrado è palpabile". Lo denuncia Sandro Piccinini, segretario del Circolo Pd di Marmore. "Nonostante le dichiarazioni roboanti da parte di esponenti di primo piano dell’amministrazione bandecchiana fatte otto mesi fa in occasione delle elezioni e poi ribadite, è tutto fermo – così Piccinini in un post Fb corredato da foto – .Venite a vedere se non credete . È facile parlare da dietro una scrivania.

È chiaro e verificabile che la situazione in cui versa il paese in termini di manutenzione,

pulizia, segnaletica orizzontale e verticale è di quasi abbandono e di noncuranza da parte di un Comune che dovrebbe anche sapere che quest’anno la ’Santa Pasqua’ giungerà a noi molto presto.

A breve si svolgeranno sul lago le prime gare nazionali di canottaggio con l arrivo di tanti canottieri e turisti, quel centro remiero che in attesa dell’avvio del progetto del Pnrr, su cui stendiamo un velo pietoso per come è stato gestito, oggi è lasciato in completo abbandono sia all’ interno che all’ esterno, quasi una vergogna" "Non possiamo certo chiudere gli occhi e quindi non segnalare con forza questo stato di cose che non fanno bene né a Piediluco, né ai suoi abitanti", conclude Piccinini.