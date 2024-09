Demolizione degli abusi edilizi a Pontebari

SPOLETO Per demolire ( foto di repertorio) gli abusi e ripristinare lo stato dei luoghi nella zona degli impianti sportivi di Pontebari serviranno circa 170mila euro. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo “Lavori di demolizione d’ufficio di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo presso località Pontebari“. Gran parte delle spese sono relative alla demolizione del bocciodromo per cui è previsto anche lo smaltimento dell’Eternit del tetto. Il Comune nel 2014 ha rilevato abusi edilizi e ha disposto la demolizione. L’associazione che gestisce gli impianti sportivi si è appellata al Tar che però ha dato ragione al Comune. Ad oggi però le costruzioni abusive non sono state demolite e quindi, si legge nella delibera, "il Comune dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi, con addebito della totalità delle spese a carico del responsabile dell’abuso". L’ente pubblico quindi conta di recuperare 180mila euro (multe comprese).