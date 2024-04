’Delverde’ offre lavoro anche all’Altotevere umbro

SANSEPOLCRO – Lo stabilimento ’Delverde’ di Sansepolcro (ex Buitoni) necessita, adesso più che mai, di personale. Lo aveva già dichiarato Angelo Mastrolia (foto), presidente di Newlat Food, che coglie l’occasione per ribadirlo in un momento senza dubbio positivo sia per la realtà operante a Sansepolcro che per l’intero gruppo. "Stiamo lavorando a pieno regime su ogni versante – ha precisato Mastrolia – ma siamo sotto organico rispetto alle nostre esigenze: abbiamo bisogno di decine di unità, possibilmente giovani, sia per le linee di prodotto che per altri profili. Siamo riusciti ad arrivare al massimo della capacità produttiva tanto per la pasta secca quanto per il settore forno, quindi fette biscottate, crostini e melba toast. Ma per mantenere questi livelli occorre aggiungere altre maestranze alle circa 400 che abbiamo: offriamo pertanto opportunità di impiego che speriamo vengano raccolte per proseguire al meglio su un trend positivo". Opportunità che, ovviamente, possono avere importanti ricadute occupazionali anche nel confinante Altotevere umbro. "Dopo aver conservato la nostra solida posizione sui prodotti da forno, siamo cresciuti sul mercato tedesco della pasta, andando a occupare una fetta del 20%. Sono state definitivamente fugate tutte le preoccupazioni legate al cambio di marchio da Buitoni a Delverde: per noi parlano i numeri", ha ribadito Mastrolia comunicando i dati sull’esercizio 2023 del gruppo Newlat.