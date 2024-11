Choc in strada, 50enne ucciso a coltellate in un parcheggio dopo una lite

Foligno, 7 novembre 2024 – Un operaio italiano di 50 anni è stato trovato morto in un parcheggio della zona industriale della Paciana, di fronte alla sede della Cisl. L’uomo è stato accoltellato all'alba di oggi al culmine di una lite.

A dare l'allarme è stato un passante che lo ha trovato a terra. L'uomo è stato quindi soccorso e trasportato in ospedale dove è morto. Sono in corso indagini per ricostruire quanto successo. Sul posto la Polizia e il magistrato della Procura di Spoleto, Vincenzo Ferrigno. Tracce di sangue ancora visibili sul prato e in mezzo alla strada.