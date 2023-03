Delfina Ducci presenta il suo libro sul Medioevo alla Sala della Vaccara

Alla Sala della Vaccara è in programma, questo pomeriggio alle 17.30, la presentazione del libro “Il Medioevo: giorno per giorno”: storie e segreti per conoscere da vicino la vita di agricoltori, mercanti, soldati e sacerdoti della cosiddetta “epoca di mezzo”. L’autrice è Delfina Ducci, folignate di origine residente a Roma, ricercatrice e autrice di saggi di carattere storico, letterario, artistico, scrittrice per cinema e teatro e promotrice di incontri studio sull’universo femminile, al quale ha dedicato romanzi. Con lei intervengono Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune e il professor Norberto Cacciaglia, con letture di Gino Goti.

“Il Medioevo giorno per giorno” (pubblicato nella collana “I volti della storia” di New Compton Editori) è frutto di accurate ricerche e propone in anteprima notizie emerse dallo studio di documenti conservati nei ricchi archivi storici di molte regioni. Per capire come era la vita quotidiana delle persone al di là dei luoghi comuni, con uno sguardo ravvicinato su agricoltori, mercanti, soldati e sacerdoti.