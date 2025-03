Defibrillatore “a domicilio“. L’auto del pronto intervento

Il defibrillatore è certamente uno strumento importantissimo. Lo diventa ancora di più se può raggiungere ogni luogo, anche isolato, perché parte integrante di una vettura in dotazione alla Polizia locale. Lo strumento entra così nel novero di quelli di cui la città si è deotata, nell’ambito del progetto “Umbertide cardioprotetta“ voluto in questi anni dal vicesindaco Annalisa Mierla. Il veicolo acquistato da Comune ed entrato a far parte del parco auto della Polizia locale è una una Peugeot 208 dotata di un Dae da utilizzare in caso di pronto intervento laddove nel territorio si verifichi un arresto cardiaco. L’acquisto della Peugeot è avvenuto grazie alla partecipazione del Comune ad un bando regionale dedicato al potenziamento della sicurezza urbana che ha portato nelle casse comunali 15mila euro; a questa cifra l’ente ha aggiunto altri 10mila euro attinti dal proprio bilancio. La vettura è stata allestita con un defibrillatore semi automatico a cui si sono aggiunte strumentazioni in dotazione alla Polizia incluse livree ed equipaggiamenti supplementari di segnalazione luminosa ed acustica d’emergenza. Soddisfatto l’assessore alla sicurezza Francesco Cenciarini: "Voglio esprimere – dice – un sentito ringraziamento alla Polizia locale per il lavoro che svolge ogni giorno in uno scenario sempre più complesso e difficoltoso. Continuiamo a rinnovare il parco auto del Corpo, modernizzando i nostri mezzi e migliorando le condizioni di lavoro degli agenti". Annalisa Mierla rimarca: "Il progetto continua a crescere. Ora circolerà per la città un defibrillatore installato all’ interno della nuova auto della Polizia, attrezzato con impianto di geolocalizzazione e termoregolazione. Un’altra goccia nel mare magnum della sicurezza dei cittadini". A oggi i Dae fissi ad Umbertide sono in tutto 10, di cui 4 nel capoluogo (l’ultimo istallato sulla facciata della Caserma dei Carabinieri) e 6 nelle frazioni.

Pa.Ip.