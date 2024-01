"Dedicare una piazza a Bettino Craxi"

UMBERTIDE – Dedicare una strada o una piazza di Umbertide alla memoria dell’ex segretario del Psi ed ex Presidente del Consiglio Bettino Craxi. Lo chiedono i Socialisti locali in questi giorni di celebrazione del 24° anniversario della scomparsa dell’uomo politico "figura importantissima - dice segretario Luca Squartini (nella foto) - della storia del nostro partito". "Ci troviamo a ricordare – rimarca Squartini - un uomo ed un compagno che ha pagato con il prezzo della vita l’amore per l’ Italia e per il Partito Socialista. Abbiamo lanciato nei giorni una serie di appuntamenti che ha ripercorso le tappe della storia e delle gesta di Bettino Craxi, il cui ricordo e più vivo che mai nei cuori di ogni socialista".