Debutta al Teatro San Carlo “Francesco, il Cantico“

FOLIGNO Sarà il Teatro “San Carlo“ di Foligno a fare da sfondo al debutto di ‘Francesco - Il Cantico’, lo spettacolo che monsignor Domenico Sorrentino (foto), vescovo delle Diocesi sorelle di Foligno e Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, ha commissionato alla Compagnia Stabile del Teatro San Carlo per celebrare l’ottocentenario del Cantico delle Creature e quello della morte del Poverello che cadrà, invece, nel 2026. La prima nazionale è in programma oggi alle 21 e sarà seguita da cinque repliche il 15 e il 16 marzo e poi di nuovo il 21, il 22 e il 23 marzo (sempre alle 21). A presentarsi al pubblico sarà un inedito San Francesco, in virtù dello studio che ne è stato fatto e anche del taglio che si è voluto dare all’opera, che racconta la storia del Santo dalla sua spogliazione alla morte, attraverso flashback che avranno come voce narrante un personaggio insolito. Originale il copione, scritto dal giovane drammaturgo folignate Massimo Bernardo Dolci con la consulenza di don David Girolami, assistente spirituale dell’Istituto San Carlo, e padre Felice Autieri. Così come originali saranno le musiche, composte per l’occasione dalla folignate Eleonora Beddini, docente al Conservatorio di Trento, e i costumi realizzati appositamente da Daniele Gelsi. In scena anche due abiti del film “Fratello Sole, Sorella Luna“ di Franco Zeffirelli, appartenenti alla collezione di Gelsi. I dettagli dello spettacolo sono stati illustrati ieri mattina in una conferenza stampa.