Debora Caprioglio diventa Artemisia sul palco del Caporali

E’ Debora Caprioglio nelle vesti di Artemisia Gentileschi (nella foto) la protagonista del nuovo spettacolo in scena al Teatro Caporali di Panicale, per la stagione organizzata dallo Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune: domani alle 21 va in scena “Non fui gentile, fui Gentileschi. La vita di Artemisia Gentileschi“ di Roberto D’Alessandro (anche alla regia) e Federico Valdi.

La storia si svolge nello studio di pittura di Artemisia mentre lei è intenta a fare quello che di più ha amato fare nella vita, dipingere. Impersonata da Debora Caprioglio, in un intenso assolo, l’artista racconta di sé, della sua vita a partire dall’infanzia e le difficoltà a vivere in un mondo di uomini. Racconta i suoi trionfi, le sue sconfitte e la lotta contro un sistema che la vorrebbe a casa ai fornelli, ad accudire la figlia. Ma lei è la Pittura, come dice nell’allegoria che fa di un suo autoritratto, non può fare altro che dipingere, tanto da diventare una figura di riferimento per la lotta dei diritti delle donne.