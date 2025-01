De Paoli, secondo i periti. Patrizia si sarebbe difesa

Si avvia alla discussione il processo di appello per la morte di Samuele De Paoli, trovato senza vita il 28 aprile 2021 in un campo a Sant’Andrea delle Fratte. L’imputata, Hudson Patrizia Pinheiro, in primo grado era stata assolta dall’accusa di omicidio. La colluttazione tra i due, secondo quanto ritenuto dal tribunale, era stata determinata da un’aggressione a cui l’imputata si sarebbe difesa. In questa azione, avrebbe esercitato una pressione fortuita sul nervo vagale che, amplificato dall’alcol e dalla droga assunta da De Paoli, ne avrebbe provocato l’arresto cardiaco.

C’erano solo loro due nell’auto con la quale si erano appartati? Secondo la sentenza sì, e dello stesso parere sono i periti e i consulenti tecnici che, nel corso dell’ultima udienza, sono stati nuovamente sentiti: "Ipotesi estremamente remota" che ci fossero altre persone coinvolte, come invece la famiglia del ragazzo morto aveva ritenuto possibile o quanto meno opportuno da vagliare sulla scorta di alcuni elementi emersi nel corso di alcune indagini difensive. Confermata dagli esperti anche la dinamica della colluttazione, avvenuta per "gran parte per non dire tutta" nell’auto, con una possibile prosecuzione all’esterno.

E sull’azione che ha portato alla morte di Samuele, secondo i periti Fineschi e Maiese "l’afferramento del collo è avvenuto con la Pinheiro al di sotto" e che sia stato "fortuito nel senso che non vi era una intenzionalità". La lite, secondo quanto ipotizzata, sarebbe scoppiata tra i due per una qualche questione relativa alla prestazione sessuale sulla quale si erano accordati e quindi appartati in una zona piuttosto isolata. Era la sera del 27 aprile 2021, il corpo di Samuele verrà trovato la mattina successiva da un uomo che stava facendo jogging. Concluse le testimonianze, nella prossima udienza le parti provvederanno a trarre le loro conclusioni e ad avanzare le loro richieste.

elleffe