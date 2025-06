Dati sanitari on line da proteggere

Firmato il protocollo d’intesa tra Questura e Azienda ospedaliera Santa Maria per la sicurezza informatica. Viene considerato "uno strumento importante per la sicurezza dei dati, in particolare quelli di natura sanitaria, dell’ospedale di Terni" il "protocollo per la sicurezza informatica" siglato in Questura dal direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari, e dalla dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica dell’Umbria, Michela Sambuchi, alla presenza del capo-gabinetto Marco Colurci.

"Sappiamo - afferma Casciari - che il crimine informatico è in continua evoluzione e gli strumenti per delinquere si sviluppano e richiedono massima attenzione, soprattutto da parte di chi, come noi, gestisce infrastrutture tecnologiche significative. In questo contesto la polizia di Stato ha un ruolo fondamentale perché agisce a tutela dei dati e quindi dei servizi, peraltro ad un alto livello di competenze, e per noi rappresenta un’evoluzione importante".

"Il protocollo fa crescere entrambi - sottolinea Sambuchi -, noi e l’ospedale di Terni, perché basato su condivisione, partecipazione e uno scambio di informazioni che è fondamentale per contrastare gli attacchi alle infrastrutture informatiche. Si crea una circolarità informativa che consente di analizzare la situazione e adottare contromisure, fino alla eventuale repressione dei reati. Oggi i dati sensibili vengono sottratti, ad esempio per essere venduti e realizzare attività illecite, ma anche per recuperare informazioni finalizzate all’attivazione di contratti e procedure illecite".