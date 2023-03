Data zero all’Afterlife per il nuovo tour del cantante Olly

Parte da Perugia il nuovo tour di Olly (nella foto), il giovane cantante rivelazione del Festival di Sanremo con la canzone “Povere“. Questa sera all’Afterlife Club di Balanzano si terrà infatti la data zero di “Il mondo gira live“, il tour dei concerti primaverili organizzati e prodotti da Magellano Concerti. Olly parte dal vivo a pochi giorni dalla pubblicazione di “La notte vola rmx”, una versione rinnovata e personale con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini, che l’ha affiancato a Sanremo. I concerti saranno l’occasione per ascoltare “Gira, Il Mondo Gira”, repack del suo ultimo EP “Il Mondo Gira”, con 11 tracce - scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI - che trasporta l’ascoltatore nel sound che è ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’artista. Le tracce che si aggiungono all’ep già pubblicato sono: ”Polvere”, “Menomale Che C’è Il Mare”, “Tutto Male” e “Bianca”.

Olly , pseudonimo di Federico Olivieri, racconta se stesso attraverso uno stile unico tutto da ballare.