Dardust all’Auditorium San Francesco al Prato

Seconda anteprima per il festival “Seed - Design actions for the future”. Dopo Stefano Boeri alla sala dei Notari, è l’Auditorium San Francesco al Prato ad accogliere questa sera alle 21 l’anteprima esclusiva di “Urban Impressionism solo piano” nuovo tour europeo di Dardust (nella foto), pianista, compositore e produttore multiplatino tra i più influenti della sua generazione. L’evento è realizzato in sinergia da Mea Concerti ( anteprima della stagione Sanfra) e il Seed Festival, che si terrà proprio a San Francesco al Prato dal 25 al 28 settembre.

Dardust, nome d’arte di Dario Faini, è pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. Autore e produttore d’eccezione, ha firmato numerosi grandi successi italiani e vanta do un palmarès di oltre 90 dischi di platino. L’artista ha pubblicato una trilogia di dischi: 7 nel 2015, Birth del 2016 e S.A.D Storm and Drugs del gennaio del 2020. Vanta collaborazioni con artisti internazionali e a fine 2022 ha pubblicato “Duality”, il suo ultimo lavoro discografico sul mercato internazionale e Artist First, un album doppio in cui separa le sue due anime, piano solo ed elettronica.

Prevendite dei biglietti sui circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il festival riunirà oltre 50 esperti tra architetti, designer, scienziati, filosofi e artisti, con l’obiettivo di dare forma a un “pensiero complesso” con cui restituire una più profonda comprensione della condizione contemporanea, con incontri e spettacoli in cinque macro-aree tematiche, design, architettura, urbanistica, territorio e planet life.