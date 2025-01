Danza contemporanea sul palco dell’Excelsior con quattro coreografie

Grande danza stasera all’Excelsior di Bettona per la stagione organizzata dallo Stabile dell’Umbria con il Comune. Alle 20.45 riflettori su “Dance frames“ di MM Contemporary Dance Company per una serata composta da quattro coreografie all’insegna del contemporaneo nelle sue varie declinazioni.

In apertura un capolavoro che porta la firma della ‘signora’ della nouvelle danse francese Maguy Marin, il celebre “Duo d’Eden“, con protagonisti Adamo ed Eva, immersi in un percorso di sensualità, eros, difesa, attacco, in un mondo non così tranquillo, sicuro e idilliaco.

A seguire tre lavori di artisti italiani: “ComeTE“ del giovane Adriano Bolognino per due danzatrici, un assolo al maschile tratto da “Vivaldi Umane Passioni“ (nella foto) di Michele Merola partendo da alcuni brani tratti dai concerti per violino di Vivaldi e dalle suggestioni provenienti dalle opere pittoriche di Marc Chagalle.

A chiudere lo spettacolo il brillante “Gershwin Suite_Estratti“ sempre di Merola, partendo dai migliori brani del compositore. I biglietti si possono prenotare al Botteghino Tsu, allo 075.57542222.