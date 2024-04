Daniele Chianelli Si amplia il Residence. Venti alloggi in più per bambini e famiglie

Nuovi alloggi per accogliere i malati e le famiglie. I lavori di ampliamento sono conclusi e oggi ci sarà il taglio del nastro: tutto è pronto per aprire le porte della nuova Ala Residence “Daniele Chianelli“. Lo spazio ospiterà altri 20 alloggi per accogliere i malati, bambini, adolescenti e adulti, insieme alle loro famiglie. Diventano così 50 gli appartamenti i cui i malati potranno vivere senza pagare spese di affitto. Non solo: al piano terra della struttura ci sarà anche il nido Assisi international School Perugia, progetto educativo d’eccellenza realizzato da Fondazione Patrizio Paoletti per offrire un servizio ai bambini da 0 a 3 anni altamente qualitativo, basato sui principi delle neuroscienze e della psico-pedagogia. La scuola sarà a servizio dell’intera cittadinanza, ma in particolare per i dipendenti dell’azienda ospedaliera e dell’Università degli studi. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà oggi alle 14,30. Al “taglio del nastro“ non potrà partecipare il ministro della Salute Orazio Schillaci, per problemi familiari. Prima di dare il via alla cerimonia, a cui parteciperanno la presidente della Regione Tesei, il sindaco Romizi, il prefetto Armando Gradone, il senatore Franco Zaffini presidente della Commissione Sanità, lavoro e affari sociali del Senato, il direttore dell’Azienda Ospedaliera Giuseppe De Filippis, i direttori delle Strutture complesse di Ematologia con Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia pediatrica Maria Paola Martelli e Maurizio Caniglia, e le massime autorità civili, militari e sanitarie, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo: “L’empatia e il valore sociale delle associazioni”. Dopo la cerimonia con la benedizione del vescovo di Perugia Ivan Maffeis, l’accompagnamento musicale del maestro Maurizio Mastrini e una visita alla struttura.