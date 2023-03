Dalle ceneri del vecchio ’’Beniamino Ubaldi’’ nasce il nuovo ’’Hub Hotel’’: dispone di 31 camere

GUBBIO – È ritornata in attività, dalla giornata di ieri, primo marzo, una struttura storica per Gubbio. L’ex hotel “Beniamino Ubaldi”, infatti, cambia veste e nome, ripartendo con la Diocesi di Gubbio come Hub Hotel (foto). Nell’autunno 2021 era stato presentato il progetto di recupero e rilancio del complesso del seminario e hotel “Beniamino Ubaldi” di via Perugina, che la Chiesa eugubina ha edificato e inaugurato negli anni Ottanta nell’immediata periferia di Gubbio. Ora, più di un anno dopo, l’hotel è pronto a ripartire, in attesa della seconda parte dei lavori che raddoppieranno le attuali 31 camere e daranno ulteriore linfa a questo progetto. La struttura era una colonna portante dello sviluppo turistico della città, in particolar modo per il turismo sportivo e culturale, grazie all’ampia sala convegni presente e al collegamento con l’adiacente impianto sportivo, che ha consentito a diverse squadre, di vari sport e categorie, di scegliere Gubbio come sede per il ritiro e la preparazione precampionato. Per il 16 marzo, è stato organizzato un open day per presentare l’hotel, con il suo nuovo volto, a tutti gli eugubini.