TERNI L’amministrazione comunale è costretta a fare retromarcia e a riaprire, per la sola circolazione, l’ex blindatissima Ztl. La Giunta, per rivitalizzare un centro cittadino in grave crisi commerciale e sempre meno popolato, ritiene opportuno procedere, in via sperimentale, alla modifica delle fasce orarie di apertura della Ztl, ampliate come non mai.

In particolare da domani, 6 settembre, nei giorni di venerdì e sabato si potrà transitare in Ztl dalle 9 alle 21 e a partire dal 17 novembre, in vista quindi delle festività natalizie, anche la domenica, sempre dalle 9 alle 21. "L’amministrazione comunale - si legge nella delibera di Giunta – intende porre in essere tutte quelle iniziative utili alla

riqualificazione del centro urbano , con particolare riferimento alla Ztl che per larga parte include anche il Centro Storico, che abbiano l’obiettivo di

sostenere la qualità della vita dei cittadini residenti e contrastare il fenomeno di

spopolamento in atto". "Le attività economiche, e commerciali in particolare, sono da tempo in forte

contrazione numerica e crisi economica (si stima una perdita pari al 30% circa delle attività nell’ultimo decennio) con riflessi sulle condizioni sociali di tutta la città".