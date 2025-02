Dall’associazione Nova una piattaforma per contenuti condivisi

In occasione dell’evento per il suo primo anno di vita, l’associazione Nova ha presentato il Padlet “Domo“, strumento a disposizione della cittadinanza il cui nome richiama la familiarità di un luogo significativo, di uno spazio per mettere in comune. Il Padlet è una piattaforma di collaborazione visiva che consente di creare e condividere contenuti in modo interattivo e coinvolgente. Funziona come bacheca virtuale per raccogliere, organizzare e condividere pensieri, idee e risorse. Ci sono apposite aree per segnalazioni, proposte, promozione di eventi e iniziative, opportunità di lavoro e bandi. È progettato per essere intuitivo e facile da usare, permettendo a chiunque di creare contenuti senza bisogno di competenze tecniche avanzate. Ogni contenuto è, ovviamente, accessibile da pc e smartphone: chiunque può gratuitamente entrare su Padlet "Domo", scaricando l’applicazione Padlet e accedendo con il proprio account Google o Microsoft, oppure registrandosi.