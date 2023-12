Dalla scuola di polizia escono i viceispettori tecnici

Dalla scuola di polizia di Spoleto pronti per entrare in servizio 17 nuovi viceispettori tecnici. All’Istituto per sovrintendenti “Rolando Lanari“, i viceispettori tecnici, settore psicologia, del quarto corso allievi, hanno terminato il percorso formativo, con il giuramento di fedeltà alla Repubblica (foto). Il corso di formazione, iniziato lo scorso 21 giugno, ha visto la partecipazione di 17 frequentatori, appunto, che si sono applicati nelle materie di psicologia, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, ordinamento e regolamento delle forze di polizia, tecniche operative, uso delle armi, difesa personale.

"Quello del poliziotto non è un lavoro come gli altri ma è un servizio, difficile, che sarete chiamati a svolgere, così come da giuramento, per il cittadino nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato", così il questore Fausto Lamparelli ha richiamato l’attenzione dei viceispettori tecnici sulle nuove responsabilità assunte. Alla cerimonia hanno potuto assistere anche i familiari dei neo viceispettori. Oltre alla direttrice della scuola, Maria Teresa Panone, sono intervenuti il capo di Gabinetto della Prefettura di Perugia, Giuseppe Di Nardo; il questore Lamparelli e il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti