Dalla Regione via libera all’impianto eolico

Dopo la Regione Lazio, anche l’Umbria ha emesso una valutazione positiva al progetto “Phobos“ che prevede la realizzazione di un impianto eolico, formato da sette pale eoliche alte più di duecento metri, tra Orvieto e il lago di Bolsena. Il progetto contro il quale ha da tempo assunto una posizione di dura contrapposizione frontale anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi (nella foto), oltre a varie associazioni ambientaliste, ha ottenuto disco verde nel procedimento di Valutazione di impatto ambientale che si è svolto dinanzi alla commissione tecnica regionale.

Al termine di una istruttoria che si è protratta per vari mesi, i diversi specialisti che compongono la commissione hanno valutato che le sette pale eoliche non producono alcun impatto negativo dal punto di vista del rumore, della tutela dei beni culturali, della difesa del suolo e del sottosuolo, che garantiscono inoltre ogni tutela dal punto di vista ambientale. La commissione ha anche previsto una serie di prescrizioni a carico dell’azienda interessata ad installare il campo eolico, la Rwe Renewables Italia srl, per abbattere eventuali attività rumorose e scongiurare altri possibili fenomeni che potrebbero essere negativi per il contesto ambientale, ma emettendo un parere positivo che ricalca in tutto l’analoga valutazione espressa meno di due mesi fa dalla commissione per la Valutazione ambientale della Regione Lazio, chiamata ed esprimersi per la competenza nazionale del progetto che, nello specifico, interessa solo i territori comunali di Castel Giorgio ed Orvieto. Una volta ottenuto questo fondamentale parere tecnico positivo, ora prosegue l’iter amministrativo per completare la fase delle autorizzazioni previste dalla legge. Nel frattempo, nel vicino Lazio il neo presidente di Regione, Francesco Rocca, ha annunciato forti restrizioni per gli impianti eolici che la Regione non intende più autorizzare se non al largo delle coste.

Cla.Lat.