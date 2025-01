Dalla Fondazione Carispo nuovo bando da 140mila euro

SPOLETO Pubblicato il nuovo bando della Fondazione Carispo per sostenere progetti meritevoli capaci di garantire ricadute positive nei territori di Spoleto, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Norcia. La dotazione finanziaria è pari a 140mila euro e per partecipare c’è tempo fino al 18 marzo. Le proposte, per essere accolte, dovranno essere presentate attraverso l’apposito portale e ricadere in 4 ambiti: arte e beni culturali (40.000 euro a disposizione), volontariato, filantropia e beneficenza (40mila), educazione, istruzione e formazione (30mila) e sviluppo locale (30mila). Saranno invece escluse le richieste di "natura commerciale e lucrativa" o provenienti da "persone fisiche con l’eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca"; "soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione", "partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di categoria". Ogni idea pervenuta "verrà valutata in centesimi secondo determinati criteri ed in base al relativo peso percentuale di ciascuna voce"