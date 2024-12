D’Alema ricorda Berlinguer. Film e dibattito in una sala gremita

FOLIGNO Successo di pubblico per la proiezione del film “Berlinguer, la grande ambizione“ e il successivo dibattito, alla presenza di Massimo D’Alema (foto). L’evento, che si è svolto venerdì scorso al Politeama Clarici, era stato organizzato dal Pd di Foligno e dall’associazione culturale ‘La scintilla’. "È stato suggestivo – dicono gli organizzatori - rivivere insieme gli anni in cui l’impegno politico era sentito a livello profondo, in cui si credeva ancora negli ideali e si sperava di poter cambiare in meglio il mondo; e soprattutto si registrava una forte partecipazione emotiva da parte dei giovani. È stato bello rivivere quell’atmosfera e ascoltare, dopo il film, la testimonianza diretta di chi ha vissuto quei valori e di chi ha condiviso per tutta la vita progetti ed impegni con lo stesso Berlinguer, cioè Massimo D’Alema. Il compagno di mille avventure, tra cui un viaggio a Mosca ai funerali del leader Andropov, ha saputo aggiungere, a quanto raccontato dal film, testimonianze di vita politica vissuta in condivisione". "Spontanea ed efficace – aggiungono Pd e La Scintilla - anche la testimonianza di Giada Fortini, giovanissima attrice folignate, molto promettente, interprete nel film della figlia secondogenita Maria Berlinguer, che ha salutato con un video il pubblico presente e si è scusata per il fatto che anche quel giorno aveva un impegno cinematografico e non era potuta venire di persona". Dagli organizzatori un profondo ringraziamento e le scuse nei confronti di coloro che non hanno potuto trovare posto: "Si pensava che la sala gialla del Politeama fosse sufficiente. Auguriamo serene festività ed auspichiamo che possano esserci ancora incontri edificanti come questo ultimo".