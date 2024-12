Dal Ministero fondi per l’Accademia e il Briccialdi

Oltre sei milioni e mezzo di euro in arrivo per l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci“ di Perugia e il Conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi“ di Terni. Dal Ministero dell’Università e della Ricerca c’è il via libera allo stanziamento di 6 milioni 689.212 euro per l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica dell’Umbria. A beneficiare del finanziamento sono l’Accademia di Belle Arti di Perugia con un milione 450mila euro e il Conservatorio Briccialdi di Terni con 5 milioni 239.212 euro. "Le Accademie, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori delle industrie artistiche sono le “università“ italiane delle arti: infrastrutture di creatività, identità e talento, dove la passione diventa professione e l’ingegno si trasforma in innovazione. Investire in questi spazi non significa solo migliorare gli edifici, ma renderli più moderni, funzionali e all’avanguardia, per supportare al meglio la formazione delle future generazioni di artisti e professionisti", ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "La valorizzazione del settore Afam è un pilastro fondamentale della strategia del Mur per rafforzare il sistema educativo superiore italiano", aggiunge.

Le risorse destinate alle istituzioni dell’Umbria fanno parte di uno stanziamento totale di 272.544.515 di euro, fondi per il finanziamento dei 54 istituti italiani dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica risultati idonei per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico