Dal Giappone a Perugia: "E ora chiamatemi Hide"

Un trionfo arrivato fino al Sol Levante. La Gadtch Perugia inizia il 2025 aggiudicandosi la finale di coppa regionale di serie C1 di calcio a 5, che spalanca le porte degli spareggi promozione per la B. Nel 4-3 contro la Leonessa Rieti, maturato nella finalissima dell’Epifania al PalaPaternesi di Foligno, grande mattatore, con un gol e un assist, il giapponese Shusei Kanayama. Anzi Hide, come il funambolo nipponico ama farsi chiamare da quando, nell’ottobre del 2020, è arrivato per la prima volta in Italia insieme ad altri due connazionali. "Eravamo tre giapponesi in squadra – è solito raccontare - : Shusei, Shuma e Shuta. Immaginate voi le difficoltà nel chiamarci e così io ho detto a tutti: "Da oggi sono Hide".

Già, proprio come quell’Hidetoshi Nakata che a Perugia ha scritto pagine di storia indimenticabili e che l’Hide del futsal sogna, un giorno, di conoscere. Appena compiuti 20 anni, Hide, lascia "Izakaya Coco", il ristorante di sushi e cucina tipica giapponese dove lavora, saluta i compagni del Tanabe, squadra di calcio a 5 di Osaka, ascoltando i consigli dell’amico e manager Nobu che lo porta all’Atlante Grosseto, in serie B. Poi Nobu lo dirotta su Perugia e lo mette in contatto con Marco Gargaglia, lo chef del Ristorante il Vizio della famiglia Masilla. Lo chef ne capisce subito le qualità tra i fornelli e lo inserisce nella sua di squadra. Il calcio è sempre al primo posto però per il buon Hide che si fa strada anche nel futsal di casa nostra. Mattatore assoluto nella salvezza del Corciano in serie C2 la scorsa stagione e trascinatore quest’anno, in serie C1, a suon di gol, 26 fra coppa e campionato finora, nelle fila della Gadtch Perugia. Hide estro e fantasia, in campo e in cucina, quella tipica giapponese di cui è specialista anche al Vizio. C’è chi dice però che lo chef Gargaglia sia più permissivo di coach Abate che invece lo bacchetta ogni volta che Hide si azzarda a tentare una delle sue ormai celebri biciclette con la palla ai piedi.

Adesso per la società del presidente Gabriele Gaggia si aprono le porte degli spareggi nazionali: primi avversari i laziali della Pisana con l’obiettivo di tenere alto il nome dell’Umbria sognando la B. Intanto complimenti o, per dirla alla Hide, Yoku yatta.