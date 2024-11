Dai tifosi della Robur striscioni di solidarietà al papà Maurizio

Anche Siena piange Giovanni Spedaletti, il 18enne di Torgiano morto sabato sera in un incidente stradale lungo la strada che lo stava riportando a casa, dopo aver arbitrato una partita di basket Under 15. Ieri allo stadio, all’inizio della partita della Robur con la Fulgens Foligno, sono stati esposti due striscioni (dai Fedelissimi e dalla Curva Lorenzo Guasparri) per il babbo Maurizio e il fratello Luigi, tifosissimi e sempre presenti alle partite del Siena. Un legame fortissimo con la nostra città, non solo con il mondo bianconero ma anche con la Contrada della Giraffa. Sabato mattina Maurizio Spedaletti era nella Vigna sotto Provenzano a raccogliere le olive. "È stato con noi fino a pranzo – ricorda il priore giraffino Gianni Mazzoni –, è sempre molto presente. E mi ricordo bene Giovanni presente ai nostri campi e soprattutto nel periodo estivo. Siamo addolorati per quanto accaduto a una famiglia amata per la sensibilità e il rispetto con cui si sono sempre rapportati alla Contrada"