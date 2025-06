Da Saviano a Piovani, le star di ’Narni Città Teatro’

Parata di star per le due giornate finali di “Narni Città Teatro“ che oggi e domani chiude la sesta edizione. Oltre ai progetti specifici che stanno accompagnando il festival dall’inaugurazione, da segnalare alcuni eventi da non perdere.

Stasera alle 20,30 al Teatro Manini c’è “Note a Margine“, un racconto musicale e autobiografico in cui Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella, condividerà esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quarant’anni di carriera. Alle 21. 45, in Piazza dei Priori prima nazionale di “Reve d’Herbert“, diretto e ideato da Jean-Baptiste Duperray: una suggestiva performance itinerante che trasforma lo spazio urbano in paesaggio onirico.

Domani si inizia alle 5.30 all’Ala Diruta con l’evento Roberto Saviano all’alba: al sorgere del sole, una delle voci più lucide e coraggiose del nostro tempo accompagnerà il pubblico in un momento di riflessione dove letteratura e testimonianza civile si intrecciano. Alle 19 nel Chiostro Sant’Agostino è il momento di “Uno strato di buio e uno di luce“ con Patrizia Valduga e Daniele Di Bonaventura, alle 20.30 al Manini Andrea Pennacchi porta in scena “Mio padre – Appunti sulla guerra civile“, un monologo sulla storia del padre partigiano.

Infine alle 22, sempre al Chiostro di Sant’Agostino si va “In mezzo a un milione di rane e farfalle“, uno spettacolo delicato e potente, con Concita De Gregorio, anche autrice del testo e Erica Mou, cantautrice dalla sensibilità rarefatta, accompagnate dalla visione immaginifica dell’illustratrice Beatrice Alemagna.