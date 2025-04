Da Ferrara con la droga per spacciare. I carabinieri arrestano un 37enne

Da Ferrara a Città di Castello con una variegata fornitura di droghe nascosta tra gli indumenti. I carabinieri hanno sequestrato 27 pasticche di ecstasy, 28 grammi di mdma, 4 grammi di cocaina, 7 di hashish, materiale per il confezionamento e la somma di circa 2.300 euro in banconote, ritenuta provento illecito. A finire in manette un uomo di 37 anni proveniente da Ferrara che deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga nei pressi dei centri di maggiore frequentazione.

I controlli erano stati intensificati anche in previsione di un evento che era in programma alla discoteca Formula, ma che è stato poi annullato a causa della chiusura del locale da parte del Questore di Perugia (sulla base di un precedente provvedimento emesso a metà febbraio per motivi di ordine e sicurezza pubblica). Nonostante l’evento sia stato cancellato molte persone da fuori regione avevano già raggiunto Città di Castello e le forze dell’ordine erano schierate a pattugliare i luoghi della movida. Nel corso dei controlli i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno identificato decine di persone nella notte tra sabato e domenica. Nel caso specifico i carabinieri hanno fermato una vettura con a bordo tre ragazzi, (il veicolo era proveniente dalla provincia di Ferrara); uno di loro ha mostrato un atteggiamento che è parso sin da subito sospetto. I militari hanno deciso di accompagnare il gruppo in caserma per approfondire gli accertamenti. I sospetti si sono rivelati fondati: a seguito di perquisizione personale e veicolare, il giovane che aveva attirato l’attenzione, è stato trovato con indosso svariate sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi e pronte per essere spacciate. In particolare, come detto, aveva con sé una trentina di pasticche di ecstasy, altrettanti grammi di mdma (un derivato dell’anfetamina), qualche dose di cocaina, 7 di hashish oltre a materiale per il confezionamento e la somma di circa 2.300 euro in contanti. Il trentasettenne, residente nella provincia di Ferrara, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia è stato ristretto in camera di sicurezza. Ieri mattina si è svolto il rito direttissimo a margine del quale il giudice del tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno.