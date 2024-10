Da domani torna ’Altrocioccolato’. Con stand, musica e mille studenti

CITTÀ DI CASTELLO – Torna nel centro storico di Città di Castello l’evento dedicato al cioccolato equo e solidale. ’Altrocioccolato’ da domani a domenica porta "pane, pace e cioccolata". Con questo claim prende il via la manifestazione promossa dall’Associazione Umbria Equosolidale, con le organizzazioni del commercio equo. Tante bontà al gusto di cacao, ma anche artigianato, progetti ed eventi. Tutto a ingresso gratuito. Taglio del nastro domani in piazza Matteotti. Saranno oltre 60 gli stand con i prodotti del commercio equo e degli artigiani del cioccolato provenienti da tutta Italia; 50 i musicisti e gli artisti di strada che si esibiranno in contemporanea su tre diversi palchi e postazioni; 3 le piazze del centro storico coinvolte nella manifestazione. Inoltre, laboratori didattici per bambini che arriveranno a coinvolgere mille studenti. E ancora, mostre, dibattiti, proiezioni, incontri con le scuole. Attese almeno 45mila presenze.