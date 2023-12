“Da Bach a Zero“. Sorpresa al Bicini

PERUGIA – Un fuori-programma, rispetto alla stagione in corso, al Teatro Bicini, in via del Cortone a Perugia: stasera alle 21.15 e domani alle 17.15, nell’ambito delle iniziative di Borgobello, va in scena “Da Bach a Zero, dal classico al leggero“ a cura di Fausto Sportolari. Lo spettacolo ha riscosso grande consenso nella passata stagione e la scorsa estate e viene adesso riproposto al pubblico perugino. Si tratta di un originale concerto nel quale frammenti di famosissime composizioni di Bach, Vivaldi, Mozart, Brahms, Liszt, Chopin, Bizet, Beethoven, Verdi saranno intrecciate alle più belle creazioni di Domenico Modugno, Renato Zero, Lucio Dalla, Gino Paoli, Carosone, Peppino di Capri, Sergio Endrigo, con un effetto sorprendente.

Sul palcoscenico ci sono Mariella Chiarini (alla conduzione e voce), Fausto Sportolari al pianoforte, Salvatore Maffei alla chitarra, Norberto Paolucci, voce e chitarra, Gianfranco Conti al basso e Giovanni Baldassarri alle percussioni. Ingresso unico a 10 euro, informazioni e prenotazioni al numero 333.3879119