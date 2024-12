Da Assisi gli auguri al mondo. Il biglietto è degli studenti

La III A del Liceo economico “Sesto Properzio“ ha vinto il concorso di idee per la realizzazione del biglietto istituzionale per gli auguri di Natale, che sarà inviato ai governanti di tutti gli Stati del mondo, a firma del sindaco Stefania Proietti. In tutto sono stati presentati 34 lavori, selezionati da una commissione interna al Comune di Assisi, che ha indetto il concorso per un progetto grafico dedicato al Cantico delle Creature, nell’ottavo centenario della composizione da parte di San Francesco. La premiazione è avvenuta, nella Sala della Conciliazione, presenti, fra gli altri, il sindaco Proietti e l’assessore alla formazione Paolo Mirti, che hanno incontrato scuole e studenti aderenti all’iniziativa. La classe vincitrice ha presentato un elaborato artistico che vede in primo piano la figura di San Francesco, incastonata nel rosone colorato della basilica di Assisi, con un ramo d’ulivo e una colomba simboli di pace. Tale interpretazione del Cantico delle Creature è stata riprodotta nel biglietto di auguri, con la frase: "Il coraggio della fraternità illumini l’unica famiglia umana. In questo Natale giunga da Assisi un abbraccio di Speranza e di Pace. Buon Natale". Seconda II E del Liceo scientifico annesso al Convitto Nazionale, che ha proposto sempre la figura di Francesco d’Assisi tra le icone di "fratello sole e sorella luna". Questo disegno comporrà il biglietto con gli auguri di Pasqua, che sarà sempre inviato a tutti i Paesi del mondo. Terzo posto per la IV C del Liceo scientifico annesso al Convitto, che ha presentato un bozzetto che vede strofe del Cantico incise nelle finestre stilizzate e colorate della Basilica di San Francesco. I ragazzi che lo hanno ideato supporteranno il Comune di Assisi in un progetto di promozione della città legato all’ottavo centenario della poesia francescana. Alle tre scuole è andato un premio in denaro, da impiegare per attività didattiche.