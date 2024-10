"Da 60 anni a Umbertide". I frati francescani minori in cammino con la città

Sessanta anni a servizio della città in nome di San Francesco, annunciando il Vangelo. I frati minori giunsero ad Umbertide nel 1964, sostituendo nel convento di Santa Maria della Pietà i Salesiani gia molto amati, facendosi apprezzare ed amare ancora di più. L’altro ieri la celebrazione dell’60° anniversario, che ha riunito attorno all’altare gli attuali membri della fraternità ed i religiosi che negli anni si sono avvicendati insieme al vescovo Luciano Paolucci Bedini, il ministro provinciale padre Francesco Piloni, l’attuale parroco di Santa Maria, padre Marco Freddi, i sacerdoti della città. Tra i frati di un tempo padre Francesco De Lazzari, ormai vispo 80enne, che fu il primo a restaurare il convento introducendo anche i primi gruppi ecclesiali giovanili.

Tanti i fedeli che hanno partecipato; non sono mancati il sindaco Luca Carizia, la vice Annalisa Mierla, l’assessore Lorenzo Cavedon. Nell’omelia il vescovo Paolucci Bedini ha detto: "Sessant’anni trascorsi molto bene, lo dimostrano i tanti presenti. Rivolgiamo un grazie profondo ai frati e li invitiamo a continuare la loro opera, perché chi coglie l’insegnamento di San Francesco attraverso la testimonianza di coloro che lo seguono scopre la gioia e la letizia profonda".

Padre Piloni ha aggiunto: "Oggi celebriamo la verità del bene che è stato seminato. Ringraziamo tutti i frati che hanno reso il loro servizio a S. Maria della Pietà. I tanti fedeli di oggi sono la testimonianza di quanto amore è stato fatto germogliare". Dal sindaco Carizia una testimonianza: "I frati minori hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale per i giovani. Quando da ragazzi frequentavamo l’oratorio ed il catechismo, sapevamo di stare in un posto sicuro che ci educava e dove potevamo giocare. Ciò che viene fatto nelle parrocchie della nostra città, è un lavoro straordinario. Noi abbiamo fortemente bisogno di tutti voi sacerdoti e religiosi". Il parroco Marco Freddi ha infine ricordato due frati storici e molto amati, Ulisse Cascianelli ed Igino Gagliardoni, e ha concluso: "Proseguiamo questo cammino insieme. Tutte le cose che i frati hanno compiuto in 60 anni le hanno costruite insieme agli umbertidesi". Al termine della celebrazione una targa commemorativa ha rimarcato la gratitudine della città ai francescani.

Pa.Ip.