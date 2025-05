Curi, in 16 per il restyling. Solo un’azienda è umbra

Hanno risposto in 16 alla gara europea per rifare lo stadio Curi. Sedici aziende o consorzi, ma soltanto una è umbra, la Mci di Castel del Piano, a Perugia. Per il resto al bando hanno preso parte aziende da tutta italia, da nord a sud, da Belluno ad Agrigento, da Napoli a Cuneo. E poi imprese di Caserta, Bari, Chieti, Arezzo e chi più ne ha più ne metta. Di Perugia c’è anche la Gbm, società cooperativa di Madonna Alta che corre insieme a una ditta di Predappio. Nessun interesse (o nessun capacità tecnico-economica) dunque da parte di imprese locali, nonostante una bando da oltre 5 milioni di euro, che potrebbero diventare quasi sette.

Dieci giorni fa dunque le proposte sono arrivate in Comune e il responsabile unico del procedimento. ha comunicato che tutte le imprese hanno ottemperato all’obbligo di sopralluogo obbligatorio del plesso oggetto d’intervento ed hanno, quindi, avuto accesso alla competizione. Proprio nelle ore scorse si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice deputata all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate. La commissione è composta da Paolo Felici, dirigente dell’unità operativa Impianti pubblici e sportivi del Comune in qualità di presidente; Monia Benincasa, dirigente dell’unità operativa Edilizia scolastica e Francesca Vincenti, dirigente Suape, edilizia privata e sviluppo economico. Adesso ci saranno 40 giorni entro i quali l’appalto verrà assegnato.

Il progetto esecutivo era stato approvato a metà marzo dallla Giunta comunale. Il primo lotto (5,3 milioni) rguarda la copertura della Curva nord, l’intervento di adeguamento statico/sismico della Tribuna Est, con sostituzione integrale dei gradoni, la manutenzione dei servizi igienici in entrambi i settori e il restyling completo della Nord stessa. Nella gara c’è poi l’opzione per gli interventi del secondo lotto, quelli che riguardano il restyling della Curva Sud da 1,2 milioni e il manto erboso. Nella fase 1 verranno effettuati lavori relativi alla Tribuna Est, mentre in officina verrà realizzata la copertura per la Curva Nord. La seconda fase sarà quella dell’installazione e montaggio della copertura nel "cuore del tifo" dello stadio. I giorni totali per portare a termine le opere sono 540 con la Fase 1 che avrà una durata di 180 giorni e la Fase 2 (montaggio e restyling della Curva Nord) 360 giorni che dunque resterà chiusa per tutto il 2026.

Michele Nucci