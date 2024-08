Raccolta fondi per sostenere le cure del piccolo Damiano, già centinaia di donazioni

Terni, 19 agosto 2024 - Raccolta fondi per aiutare il piccolo Damiano. A lanciarla è Alessandro Rossi, presidente dell’associazione I Pagliacci, da decenni attiva nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria .

“Questa volta vi chiedo un aiuto per un nostro piccolo amico - scrive Alesandro in un post – , lui si chiama Damiano, nel passato ha dovuto affrontare un percorso di cure abbastanza pesante, si pensava che la cosa fosse risolta ma così non è stato, purtroppo la malattia si è ripresentata ed ora lui e i suoi genitori hanno bisogno del nostro e vostro aiuto. La cura farmacologica andrà avanti per circa sei mesi, ma tutti noi confidiamo nella sua forza e nella volontà di combattere”. E’ possibile effettuare un bonifico all’associazione inserendo nella causale “donazione liberale per Damiano”. Il numero di conto corrente è 1905558; intestato a Associazione “I Pagliacci”; Iban IT21 Y076 0114 4000 0000 1905 558. Alessandro ha lanciato l’iniziativa di solidarietà anche sulla piattaforma specializzata GoFundMe che ha raccolta oltre 5mila euro, su un obiettivo di 10mila.

“Mi chiamo Alessandro Rossi e sono il presidente dell’associazione i Pagliacci, che svolge attività di volontariato all’interno del reparto di Pediatria nell’ospedale di Terni, insieme ai genitori di Damiano abbiamo pensato di organizzare questa raccolta fondi – si legge su GoFundMe –. Damiano è un bambino di tre anni ed è affetto da una patologia molto grave, ha già fatto un percorso di cure ma ora la malattia si è ripresentata, il periodo di cure sarà abbastanza lungo ma tutti noi confidiamo nella sua volontà di combattere il male, sperando di avere molti di voi dalla sua parte. I fondi raccolti verranno utilizzati per il piccolo Damiano e per sostenere le spese dei genitori, comunque tutto verrà reso pubblico e rendicontato”. Descritta anche la patologia: “Il neuroblastoma è un tumore che ha origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico, una parte del sistema nervoso che controlla alcune funzioni involontarie del nostro organismo come la respirazione, la digestione e il battito cardiaco”.

Ste.Cin.