Cultura boom, il traino di Signorelli. Pinacoteca e biblioteca da record

È un bilancio positivo quello del 2023 della cultura a Città di Castello, vissuto nel segno di Luca Signorelli. Due le direttrici fondamentali: rendere la cultura accessibile e fruibile a tutti e conservare e valorizzare l’immenso patrimonio storico della città. Nella Biblioteca Carducci il 2023 si è chiuso con 20.935 presenze (oltre 5.200 in più del 2022); la Pinacoteca comunale, ha registrato 9.000 ingressi più le visite delle scuole del territorio; al Teatro degli Illuminati ci sono stati oltre 200 abbonamenti e il tutto esaurito agli spettacoli della stagione di prosa. Poi i monumenti come la Torre Civica, con 300 visitatori sotto le festività natalizie; lo Studio Pillitu Meroni; spazi come Palazzo del Podestà, già prenotato per tutto il 2024. In questo sforzo di promozione e valorizzazione si è innestato il nuovo corso dato alla Scuola comunale di musica “Giacomo Puccini” con la nomina a direttore del maestro Nolito Bambini e un progetto di restyling organizzativo e funzionale che guarda ai giovani, che hanno raggiunto le 120 iscrizioni.

"L’Anno Signorelliano – spiega l’assessore Michela Botteghi – è stata l’occasione per creare un coordinamento di vallata grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto dagli otto comuni dell’Altotevere umbro, 20 musei e dalla Diocesi di Città di Castello, con il quale, grazie anche alla rete Musei Alto Tevere Umbria RIM, si è creato un calendario di eventi condiviso, con l’itinerario di 11 opere a biglietto ridotto, ‘La Valle di Signorelli’, nostro fiore all’occhiello soprattutto dopo la pubblicazione della guida in CAA, presentata anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella". È stato anche approfondito, trasformandolo in un attrattore culturale, il patrimonio archivistico di Città di Castello. Con il superamento della soglia delle 20 mila presenze in un anno, Palazzo Vitelli a San Giacomo si è consacrato come punto di riferimento per tutte le generazioni di tifernati. Bene l’esperienza della “Biblioteca al mercato”, che ha trainato moltissimo interesse. Le sale per lo studio della Carducci sono divenute punto di riferimento per tantissimi giovani universitarteatro delle maggiori manifestazioni: visite guidate, diurne e notturne in collaborazione con la Cooperativa Il Poliedro, laboratori scolastici sul Signorelli, hanno dettato i ritmi culturali e turistici del 2023. Gli ingressi sono aumentati anche grazie al progetto “La Valle di Signorelli”, sia da parte dei cittadini tifernati che da parte di turisti, che hanno deciso di fermarsi in Alta valle del Tevere per più di un giorno e visitare il patrimonio culturale rinascimentale cittadino.