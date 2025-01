Cucitrici macchina piana. Impiegati ad Orvieto

Opportunità anche dal ramo del tessile e della moda. Azienda del settore cerca una *cucitrice a macchina piana. E’ possibile candidarsi alle offerte di lavoro con le seguenti modalità: o personalmente presso lo sportello del lavoro di Bastia umbra muniti di cv cartaceo o tramite mail a [email protected] indicando il codice richiesta per cui viene presentata la candidatura allegando curriculum vitae e documento di identità. Luogo di lavoro Valfabbrica. *Impiegato (addetto/a alle pratiche amministrative e commerciali dell’azienda). Per candidarsi Inviare il proprio CV entro il 15/2/25 - con firma e liberatoria sulla privacy - a: [email protected]; indicando nell’oggetto il riferimento della ricerca: candidatura per offerta n. 56/2025, oppure presentarsi di persona presso il CPI di Orvieto in vicolo del Popolo II°, numero 5, muniti di CV cartaceo.