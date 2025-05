Cronisti in classe, il giorno del podio. Oro alla Valli con un giallo storico. Piovono riconoscimenti per tutti

Dopo quattro mesi di sfide a colpi di inchieste, eccoci al giorno del podio. Oggi, con il responsabile de La Nazione Umbria, Daniele Cervino, saranno premiate 11 scuole tra le 26 (medie e elementari) che hanno partecipato al Campionato di giornalismo, organizzato dal nostro quotidiano e sostenuto dagli inseparabili compagni di viaggio Pac2000A Conad, Coop Umbria Casa, Perugia Pratiche, Frantoio Berti, Divani& Divani, Comune di Perugia con l’assessorato allo sport di Pierluigi Vossi e ’Inner Wheel Perugia. L’appuntamento è alle 10,30 al Centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano che anche quest’anno ci ha aperto le sue porte. Va detto che la cerimonia di premiazione come sempre si trasforma in una grande festa per studenti e professori, perché alla fine hanno vinto tutti. E’ giusto gratificare la curiosità, la freschezza, la voglia di fare cronaca degli oltre 700 studenti che hanno reso bello il Campionato e come sempre lo hanno riempito di contenuti grazie alle loro inchieste.

I lavori sono stati tutti di grande livello e di interesse. C’è chi ha puntato l’attenzione sul sociale, chi ha affrontato temi storici, chi ha messo sotto i riflettori l’importanza della lettura, che poi è l’obiettivo della nostra iniziativa. Ma ecco i vincitori: l’oro dei Cronisti in classe quest’anno va alla Valli di Narni, argento al Comprensivo Perugia 5, bronzo pari merito alla Volumnio e alla elementare Bartoccini (senza zaino). Inchiesta più cliccata online: a fare il pieno di voti con 1.211 like il Comprensivo 5. Il premio per la miglior vignetta va invece alla media Maria Bonaparte Valentini (Perugia13). I riconoscimenti: l’occhio dell’assessore allo sport Pierluigi Vossi è andato sul lavoro della media Volumnio (classe II B) che conquista così la gloriosa coppa del Comune. La targa speciale de La Nazione per questa edizione di Cronisti in classe va ad un gruppo di alunni reporter veramente speciali: i “Coniglietti bianchi“ della scuola in Ospedale (Comprensivo 5). E poi i riconoscimenti attribuiti dall’Inner Wheel Perugia ai lavori che hanno trattato temi sociali: Comprensivo Perugia 8, Perugia 12 (elementare) e Da Vinci.