Cronache beethoveniane con Sandro Cappelletto a S. Matteo degli Armeni

Dopo il successo del primo incontro, torna oggi “Storia, musica e parole in circolo“, la rassegna di incontri divulgativi di argomento storico-musicologico, organizzata dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Aldo Capitini e curata da Silvia Paparelli: questo pomeriggio alle 17.30 nella Biblioteca Comunale San Matteo degli Armeni c’è “Cronache beethoveniane”, l’incontro con Sandro Cappelletto, scrittore e storico della musica di chiara fama, che presenterà con Silvia Paparelli “Ludwig van Beethoven Il testamento di Heiligenstadt e Quaderni di Conversazione“, nella sua traduzione e commento, editi da Einaudi nel 2022. Si tratta della prima traduzione completa in italiano della totalità di questi documenti beethoveniani, taccuini a cui ricorreva nei dieci anni di completa sordità per comunicare con una ristretta cerchia di amici. Un mezzo straordinario per entrare nella quotidianità del grande compositore e conoscerne passioni e pensieri da una fonte diretta e unica nel suo genere. Ingresso libero.