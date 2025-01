Crolla il solaio dell'ex convento, feriti due giovani

Terni, 13 ottobre 2021 - Due giovani feriti nel crollo del solaio dell'ex convento di Colle dell'Oro. I due, un ragazzo e una ragazza, sono stati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco e, dopo i primi soccorsi, trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi, pur avendo riportato diverse lesioni e contusioni. La coppia sarebbe entrata nella struttura per scattare foto di antichi reperti. L'ex convento, da tempo in stato di grave abbandono, è di proprietà comunale. L'amministrazione ha inserito le risorse per il recupero della struttura tra quelle richieste nell'ambito del Pnrr.