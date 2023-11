Crollo dell’inflazione a ottobre. Ma non tutti i prezzi scendono

TERNI - L’inflazione a Terni nell’ultimo mese, in linea con la tendenza nazionale, fa registrare un vero crollo passando da 5,8% di settembre a +1,8% di ottobre. I servizi statistici comunali hanno diffuso il bollettino di ottobre. Per trovare livelli di inflazione così bassi bisogna tornare ad agosto 2021. Un dato certamente positivo per le famiglie soprattutto per il fatto che diminuzioni rilevanti, si sono registrate, dopo due anni di aumenti costanti, anche negli alimentari (-0,9%). Complessivamente per tutto il paniere rispetto a settembre, i prezzi registrano in media un -0,3% e interessano la maggior parte dei capitoli di spesa. Iniziano a scendere i prezzi dei latticini e formaggi, della pasta e del pane. Non mancano però gli aumenti per altri prodotti del carrello della spesa a uso quotidiano: l’olio di oliva (+5% in un mese e + 42% rispetto allo scorso anno) , lo zucchero (+0,3%% in un mese e + 52,6% rispetto allo scorso anno), nelle patate (+4,1% mese e +28,2% su base annua) la verdura soprattutto quella di stagione per le avverse condizioni meteo.