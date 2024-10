Amelia, crolla una parete rocciosa in zona abitata: intervento dei vigili del fuoco

Amelia (Terni), 11 ottobre 2024 – Paura per il crollo di una parete rocciosa nel territorio comunale di Amelia. Accade in via del Monte. Alcune persone hanno sentito il boato delle rocce finite a terra. E’ accaduto nei pressi di una zona abitata. Il crollo ha sfiorato un capannone non utilizzato e ha di fatto imprigionato alcune auto parcheggiate.

I vigili del fuoco nella zona del crollo ad Amelia

Queste ultime, che non hanno subito danni, sono state poi liberate dalla ruspa dei vigili del fuoco, intervenuti con il personale del comando di Terni e con quello della sede centrale con il Gruppo operativo speciale. Da capire cosa abbia provocato il distacco delle rocce. S

ul luogo del crollo anche il sindaco di Amelia con il personale dell’ufficio tecnico, il vicesindaco, i carabinieri di Amelia e la polizia locale. La zona interessata al crollo è stata transennata e interdetta.